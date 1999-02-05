Сидоров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1924
Дата смерти05.02.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1924
Отец: Сидоров Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1951
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Рождение ребёнка
25.12.1951
Рождение ребёнка
06.02.1958
Рождение ребёнка
12.02.1967
Сын: Ковтун Андрей
Мать ребёнка: Ковтун (Кривошеева) Тамара
Смерть
05.02.1999