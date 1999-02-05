Сидоров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1924

Дата смерти

05.02.1999

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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1967 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1924

Отец: Сидоров Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковтун (Кривошеева) Тамара

Рождение ребёнка
25.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковтун (Кривошеева) Тамара

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Рождение ребёнка
25.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковтун (Кривошеева) Тамара

Рождение ребёнка
06.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковтун (Кривошеева) Тамара

Рождение ребёнка
12.02.1967

Сын: Ковтун Андрей

Мать ребёнка: Ковтун (Кривошеева) Тамара

Смерть
05.02.1999

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