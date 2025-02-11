Dyck Gerhard A W 19.10.1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Dyck Gerhard A W

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.10.1845, Россия

умер ?.02.1920

Отец
Dyck Abraham Abraham B.1810 г.р.
Мать
Dyck (Wiens) Katharina G. L.1811 г.р.
Супруги
Dyck (Leiki) Helena03.11.1845 г.р.
Дети
Harms (Dyck) Katarina18.02.1870 г.р.
Dyck Heinrich20.06.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1845

Отец: Dyck Abraham Abraham B.

Мать: Dyck (Wiens) Katharina G. L.

Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Dyck (Leiki) Helena

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Harms (Dyck) Katharina

Мать ребёнка: Dyck (Leiki) Helena

Рождение ребёнка
18.02.1870

Дочь: Harms (Dyck) Katarina

Мать ребёнка: Dyck (Leiki) Helena

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
20.06.1872

Сын: Dyck Heinrich

Мать ребёнка: Dyck (Leiki) Helena

Рождение ребёнка
27.12.1878

Сын: Dyck Gerhard

Мать ребёнка: Dyck (Leiki) Helena

Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
03.11.1880

Сын: Dyck Franz G

Мать ребёнка: Dyck (Leiki) Helena

Смерть
?.02.1920

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