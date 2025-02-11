Dyck Gerhard A W
мужской, родился 19.10.1845, Россия
умер ?.02.1920
ОтецDyck Abraham Abraham B.1810 г.р.
МатьDyck (Wiens) Katharina G. L.1811 г.р.
Супруги
Dyck (Leiki) Helena03.11.1845 г.р.
Дети
Harms (Dyck) Katarina18.02.1870 г.р.
Dyck Heinrich20.06.1872 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1845
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Dyck (Leiki) Helena
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Harms (Dyck) Katharina
Мать ребёнка: Dyck (Leiki) Helena
Рождение ребёнка
18.02.1870
Дочь: Harms (Dyck) Katarina
Мать ребёнка: Dyck (Leiki) Helena
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1872
Сын: Dyck Heinrich
Мать ребёнка: Dyck (Leiki) Helena
Рождение ребёнка
27.12.1878
Сын: Dyck Gerhard
Мать ребёнка: Dyck (Leiki) Helena
Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
03.11.1880
Сын: Dyck Franz G
Мать ребёнка: Dyck (Leiki) Helena
Смерть
?.02.1920