Уточкина Агрипина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1900
Дочь: Ильина Мария Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илиодор
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно