Уточкина Агрипина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уточкина Агрипина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1900

Дочь: Ильина Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илиодор

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уточкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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