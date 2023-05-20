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Иващенко Андрей Сергеевич

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Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

18.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1974

Отец: Иващенко Сергей Петрович

Мать: Иващенко (Гусева) Галина Васильевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко (Жикина) Елена Александровна

Рождение ребёнка
30.04.1998

Сын: Иващенко Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Иващенко (Жикина) Елена Александровна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.01.2003

Дочь: Иващенко Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Иващенко (Жикина) Елена Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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