Иващенко Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1998
Сын: Иващенко Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Иващенко (Жикина) Елена Александровна
Рождение ребёнка
19.01.2003
Дочь: Иващенко Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Иващенко (Жикина) Елена Александровна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область