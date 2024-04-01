Сухопарова Афросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова Афросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Сухопаров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Сухопаров Василий Григоревич

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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