Константинов Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1949
Дата смерти20.03.2003
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1949
Отец: Константинов Александр
Мать: Константинова Анна
Рождение ребёнка
09.05.1984
Дочь: Екимова (Константинова) Виктория Валерьевна
Мать ребёнка: Константинова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1986
Дочь: Морозова (Константинова) Анна Валерьевна
Мать ребёнка: Константинова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1988
Дочь: Зубель (Константинова) Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Константинова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1988
Дочь: Харькина (Константинова) Александра Валерьевна
Мать ребёнка: Константинова Елена Ивановна
Смерть
20.03.2003