Константинов Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Валерий Александрович

Константинов Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1949

Дата смерти

20.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1949

Отец: Константинов Александр

Мать: Константинова Анна

Рождение ребёнка
09.05.1984

Дочь: Екимова (Константинова) Виктория Валерьевна

Мать ребёнка: Константинова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1986

Дочь: Морозова (Константинова) Анна Валерьевна

Мать ребёнка: Константинова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1988

Дочь: Зубель (Константинова) Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Константинова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1988

Дочь: Харькина (Константинова) Александра Валерьевна

Мать ребёнка: Константинова Елена Ивановна

Смерть
20.03.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.