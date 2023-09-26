Кирикова Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикова Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1937

Сын: Кириков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Кириков Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
07.01.1942

Сын: Кириков Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Кириков Тимофей Сергеевич

Телеши, Гомельский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириков Тимофей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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