Кирикова Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1937
Отец ребёнка: Кириков Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.01.1942
Сын: Кириков Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Кириков Тимофей Сергеевич
Телеши, Гомельский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно