Шаламова Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1816
Сын: Шаламов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Шаламов Яков Григориев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шаламова Федосья Яковлева
Отец ребёнка: Шаламов Яков Григориев
Смерть
Неизвестно