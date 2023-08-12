Шаламова Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаламов Яков Григориев

Рождение ребёнка
27.10.1816

Сын: Шаламов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Шаламов Яков Григориев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шаламова Федосья Яковлева

Отец ребёнка: Шаламов Яков Григориев

Смерть
Неизвестно

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