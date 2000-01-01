Тупамаху Деббй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупамаху Деббй

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тупамау Ельсина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палияма Ёна

Отец ребёнка: Палияма Мартенг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палияма Рики

Отец ребёнка: Палияма Мартенг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палияма Фредо

Отец ребёнка: Палияма Мартенг

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палияма Мартенг

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