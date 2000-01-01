Тупамаху Деббй
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Тупамау Ельсина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палияма Ёна
Отец ребёнка: Палияма Мартенг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палияма Рики
Отец ребёнка: Палияма Мартенг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палияма Фредо
Отец ребёнка: Палияма Мартенг
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палияма Мартенг