Туганова (Шанаева) Минат Анзорукоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Тхостова Цаца
Отец ребёнка: Туганов Дзанхот
Рождение ребёнка
1844
Сын: Туганов Аслан-Гирей
Отец ребёнка: Туганов Дзанхот
Рождение ребёнка
1849
Сын: Туганов Аслан-Бек
Отец ребёнка: Туганов Дзанхот
Рождение ребёнка
1852
Сын: Туганов Сослан-Бек
Отец ребёнка: Туганов Дзанхот
Рождение ребёнка
1854
Сын: Туганов Кизил-Бек
Отец ребёнка: Туганов Дзанхот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Дзанхот
Смерть
Неизвестно