Иван Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Герасим Васильев

Мать: неизвестно

Иван Герасимович (1730 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Герасима Васильевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Елена Никоновна (1737-?), дочь священника Никона Р... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Елена Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Никонова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Елена Никонова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Елена Никонова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Елена Никонова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Елена Никонова

Смерть
Неизвестно

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