Иван Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Герасим Васильев
Мать: неизвестно
Иван Герасимович (1730 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Герасима Васильевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Елена Никоновна (1737-?), дочь священника Никона Р... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Елена Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Никонова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Елена Никонова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Елена Никонова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Елена Никонова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Елена Никонова
Смерть
Неизвестно