Киндсфатер Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндсфатер Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Киндсфатер Яков Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Киндсфатер Эммануил Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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