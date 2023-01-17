Федосья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Иван Егорович
Работа или профессия
Неизвестно
фабришная
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Егорович
Смерть
Неизвестно