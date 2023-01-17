Федосья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Егорович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Егорович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Логачев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
фабришная
Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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