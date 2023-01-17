Баженов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженов Алексей Николаевич

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Место рождения

Парголовское, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.06.1922

Дата смерти

10.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Парголовское, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.08.1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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