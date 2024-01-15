Меркулова Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова Клавдия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Меркулов Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Меркулов Георгий Антонович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Меркулов Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Меркулов Георгий Антонович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Меркулова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Меркулов Георгий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Георгий Антонович

Смерть
Неизвестно
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