Меркулова Клавдия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Меркулов Георгий Антонович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Меркулов Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Меркулов Георгий Антонович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Меркулова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Меркулов Георгий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно