Анисимов Антон Спиридонович 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Антон Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Анисимов Спиридон Кондратович

Мать: Анисимова (Ложкина) Марья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Василина

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Анисимова) Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Анисимова Василина

Рождение ребёнка
1812

Сын: Анисимов Василий Антонович

Мать ребёнка: Анисимова Василина

Смерть
Неизвестно

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