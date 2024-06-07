Анисимов Антон Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисимова Василина
Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Анисимова) Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Анисимова Василина
Рождение ребёнка
1812
Сын: Анисимов Василий Антонович
Мать ребёнка: Анисимова Василина
Смерть
Неизвестно