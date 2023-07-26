Соколова Матрена Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Соколова Харитина Кузьминична
Отец ребёнка: Соколов Кузьма Васильевич
Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно