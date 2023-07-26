Соколова Матрена Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Матрена Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Соколова Харитина Кузьминична

Отец ребёнка: Соколов Кузьма Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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