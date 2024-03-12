Тарлина (Вандымова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарлина (Вандымова) Татьяна

Тарлина (Вандымова) Татьяна

Место рождения

п. Помут (р. Помут), Белояркий (был Березовский) район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вандымов Дмитрий

Мать: не указана

п. Помут (р. Помут), Белояркий (был Березовский) район
Рождение ребёнка
01.06.1934

Сын: Тарлин Павел

Отец ребёнка: Тарлин Тимофей Александрович

стойбище Вершина Амни (р. Амня), Белоярский район (был Березовский)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close