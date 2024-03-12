Тарлина (Вандымова) Татьяна
Место рожденияп. Помут (р. Помут), Белояркий (был Березовский) район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вандымов Дмитрий
п. Помут (р. Помут), Белояркий (был Березовский) район
Рождение ребёнка
01.06.1934
Сын: Тарлин Павел
Отец ребёнка: Тарлин Тимофей Александрович
стойбище Вершина Амни (р. Амня), Белоярский район (был Березовский)
Смерть
Неизвестно