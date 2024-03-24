Демин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демин Николай Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Демина Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Демина Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Людмила Викторовна

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