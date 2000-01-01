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Федотовский Афанасий Иванович

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Место рождения

Cело Федотово Раменье

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Cело Федотово Раменье
Рождение ребёнка
1768

Сын: Федотовский Иоанн Афанасьев

Мать ребёнка: Федотовская Матрона Федорова

Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1770

Сын: Федотовский Евсевий Афанасьев

Мать ребёнка: Федотовская Матрона Федорова

Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Федотовская Параскева Афанасьева

Мать ребёнка: Федотовская Матрона Федорова

Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотовская Матрона Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Череповецкий уезд
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