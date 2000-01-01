Федотовский Афанасий Иванович
Место рожденияCело Федотово Раменье
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Cело Федотово Раменье
Рождение ребёнка
1768
Сын: Федотовский Иоанн Афанасьев
Мать ребёнка: Федотовская Матрона Федорова
Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1770
Сын: Федотовский Евсевий Афанасьев
Мать ребёнка: Федотовская Матрона Федорова
Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Федотовская Параскева Афанасьева
Мать ребёнка: Федотовская Матрона Федорова
Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Череповецкий уезд