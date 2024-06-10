Трубкина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубкин Степан Михайлович
Отец ребёнка: Трубкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Трубкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трубкин Михаил
Рождение ребёнка
15.09.1909
Дочь: Трубкина Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Трубкин Михаил
Смерть
Неизвестно