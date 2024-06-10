Трубкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубкина Анна

Трубкина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубкин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Трубкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Трубкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубкин Фома Михайлович

Отец ребёнка: Трубкин Михаил

Рождение ребёнка
15.09.1909

Дочь: Трубкина Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Трубкин Михаил

Смерть
Неизвестно

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