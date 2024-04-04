Дмитриева (Дмитриева) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриева (Дмитриева) Людмила Николаевна

Дмитриева (Дмитриева) Людмила Николаевна

avatar

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

07.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1953

Отец: Дмитриев Николай Иванович

Мать: Дмитриева Анна Петровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
1974

Муж: Трупп Виктор Андреевич

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
21.04.1975

Дочь: Мещерякова Наталья I Викторовна

Отец ребёнка: Трупп Виктор Андреевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.03.1986

Дочь: Старовойтова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Трупп Виктор Андреевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трупп Виктор Андреевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close