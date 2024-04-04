Дмитриева (Дмитриева) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1953
Отец: Дмитриев Николай Иванович
Мать: Дмитриева Анна Петровна
Бракосочетание
1974
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
21.04.1975
Дочь: Мещерякова Наталья I Викторовна
Отец ребёнка: Трупп Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
22.03.1986
Дочь: Старовойтова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Трупп Виктор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно