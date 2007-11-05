Макаренкова (Голубева) Римма Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренкова (Голубева) Римма Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1930

Дата смерти

05.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1930

Отец: Голубев Иван Яковлевич

Мать: Голубева Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаренков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
26.11.?

Сын: Макаренков Павел Александрович

Отец ребёнка: Макаренков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
26.11.?

Сын: Макаренков Павел Александрович

Отец ребёнка: Макаренков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
02.07.1956

Дочь: Чумакова (Макаренкова) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Макаренков Александр Михайлович

Смерть
05.11.2007

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