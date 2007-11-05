Макаренкова (Голубева) Римма Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1930
Дата смерти05.11.2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.?
Сын: Макаренков Павел Александрович
Отец ребёнка: Макаренков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
26.11.?
Сын: Макаренков Павел Александрович
Отец ребёнка: Макаренков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1956
Дочь: Чумакова (Макаренкова) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Макаренков Александр Михайлович
Смерть
05.11.2007