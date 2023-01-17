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Биктагир Мухаметов

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1833

Дата смерти

16.12.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мухамет Галиев

Мать: Хабибзямал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1867 ст.

Дочь: Мавлюда Биктагирова

Мать ребёнка: Сахибжамал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1871 ст.

Дочь: Миннигуль Биктагирова

Мать ребёнка: Сахибжамал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1874 ст.

Дочь: Мехрисафа Биктагирова

Мать ребёнка: Сахибжамал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1877

Сын: Хасанжан Биктагиров

Мать ребёнка: Сахибжамал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахибжамал

Смерть
16.12.1877 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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