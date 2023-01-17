Биктагир Мухаметов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти16.12.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Мухамет Галиев
Мать: Хабибзямал
Рождение ребёнка
08.09.1867 ст.
Дочь: Мавлюда Биктагирова
Мать ребёнка: Сахибжамал
Рождение ребёнка
13.08.1871 ст.
Дочь: Миннигуль Биктагирова
Мать ребёнка: Сахибжамал
Рождение ребёнка
15.11.1874 ст.
Дочь: Мехрисафа Биктагирова
Мать ребёнка: Сахибжамал
Рождение ребёнка
11.02.1877
Сын: Хасанжан Биктагиров
Мать ребёнка: Сахибжамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахибжамал
Смерть
16.12.1877 ст.