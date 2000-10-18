Окороков Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1915
Дата смерти18.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.06.1942
Дочь: Окорокова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Шибнева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
29.07.1951
Дочь: Окорокова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Шибнева Александра Алексеевна
Смерть
18.10.2000