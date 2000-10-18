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Окороков Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1915

Дата смерти

18.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1915

Отец: Дмитрий

Мать: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шибнева Александра Алексеевна

Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.06.1942

Дочь: Окорокова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Шибнева Александра Алексеевна

Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.07.1951

Дочь: Окорокова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Шибнева Александра Алексеевна

Смерть
18.10.2000
Иваново, Ивановский район, Брестская область

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