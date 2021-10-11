Простовилин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1942
Дата смерти11.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1942
Отец: не указан
Мать: Туркова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
21.11.1975
Дочь: Простовилина Галина Михайловна
Мать ребёнка: Кошелева Нина Николаевна
Бракосочетание
?.12.1975
Жена: Кошелева Нина Николаевна
Смерть
11.10.2021
Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия