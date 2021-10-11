Простовилин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Простовилин Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1942

Дата смерти

11.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1942

Отец: не указан

Мать: Туркова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
21.11.1975

Дочь: Простовилина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Кошелева Нина Николаевна

Бракосочетание
?.12.1975

Жена: Кошелева Нина Николаевна

Смерть
11.10.2021
Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия

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