Каптырева (Светачёва) Клавдия Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаптырева (Светачёва) Клавдия Андрияновна

Каптырева (Светачёва) Клавдия Андрияновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1923

Дата смерти

10.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1950

Сын: Каптырев Виктор Семенович

Отец ребёнка: Каптырев Семён Дмитриевич

Покровка, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.10.1953

Сын: Каптырев Николай Семёнович

Отец ребёнка: Каптырев Семён Дмитриевич

Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.05.1955

Дочь: Кручинина Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Каптырев Семён Дмитриевич

Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.08.1957

Сын: Каптырев Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Каптырев Семён Дмитриевич

Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.05.1959

Сын: Каптырев Юрий Семёнович

Отец ребёнка: Каптырев Семён Дмитриевич

Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каптырев Семён Дмитриевич

Смерть
10.05.2002
Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close