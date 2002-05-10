Каптырева (Светачёва) Клавдия Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1923
Дата смерти10.05.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1950
Сын: Каптырев Виктор Семенович
Отец ребёнка: Каптырев Семён Дмитриевич
Покровка, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.10.1953
Сын: Каптырев Николай Семёнович
Отец ребёнка: Каптырев Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.05.1955
Дочь: Кручинина Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Каптырев Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.08.1957
Сын: Каптырев Сергей Семёнович
Отец ребёнка: Каптырев Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.05.1959
Отец ребёнка: Каптырев Семён Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.2002