Попов Галактион
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1799
Рождение ребёнка
1800
Сын: Попов Федор Галактионович
Мать ребёнка: Попова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Попова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Попова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Попова Авентина Галактионовна
Мать ребёнка: Попова Пелагея Васильевна
Смерть
До 1825