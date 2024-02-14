Патрин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1923

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1923

Отец: Патрин Кузьма

Мать: Патрин (Патрин) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2008

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