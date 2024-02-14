Патрин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1923
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1923
Отец: Патрин Кузьма
Мать: Патрин (Патрин) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2008