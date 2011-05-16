Максюкова (Янова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максюкова (Янова) Мария Степановна

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Место рождения

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.04.1927

Дата смерти

16.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1927

Отец: Янов Степан Титович

Мать: Янова Валентина Анисимовна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.03.1951

Дочь: Тихомирова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Максюков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.06.1953

Дочь: Третьякова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Максюков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.07.1957

Сын: Максюков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Максюков Михаил Дмитриевич

Смерть
16.05.2011
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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