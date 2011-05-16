Максюкова (Янова) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения15.04.1927
Дата смерти16.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1927
Отец: Янов Степан Титович
Рождение ребёнка
14.03.1951
Дочь: Тихомирова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Максюков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.06.1953
Дочь: Третьякова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Максюков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.07.1957
Сын: Максюков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Максюков Михаил Дмитриевич
Смерть
16.05.2011
Северск, ЗАТО Северск, Томская область