Иванова (Петрова) Харитина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Петрова) Харитина Андреевна

Иванова (Петрова) Харитина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
02.02.1848

Муж: скрыто настройками приватности

Таволжанка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.12.1848

Дочь: Воротынцева (Иванова) Анна Сысоевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Таволжанка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Таволжанка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.08.1858

Дочь: Михайлова (Иванова) Евдокия Сысоевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Таволжанка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.