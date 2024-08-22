Иванова (Петрова) Харитина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
02.02.1848
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.1848
Дочь: Воротынцева (Иванова) Анна Сысоевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.1858
Дочь: Михайлова (Иванова) Евдокия Сысоевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно