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Георгиев Егоров Волков Яков

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
08.10.1872
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.10.1890

Жена: Георгиев Егоров Волков Дарья

село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1903

Сын: Яковлев Волков Павел

Мать ребёнка: Георгиев Егоров Волков Дарья

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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