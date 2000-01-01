Георгиев Егоров Волков Яков
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения06.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
08.10.1872
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.10.1890
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1903
Сын: Яковлев Волков Павел
Мать ребёнка: Георгиев Егоров Волков Дарья
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя