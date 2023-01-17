Глинка (Ледкова) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Ледков Пётр Иванович
Мать: Ледкова Ольга Ефимовна
Бракосочетание
24.04.1892
Венчание произошло в Иоанно-предтеченской Рощенской церкви.
Рождение ребёнка
25.05.1893
Дочь: Молчанова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Глинка Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
05.01.1895
Сын: Глинка Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Глинка Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
29.05.1896
Отец ребёнка: Глинка Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно