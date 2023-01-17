Глинка (Ледкова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинка (Ледкова) Вера Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Ледков Пётр Иванович

Мать: Ледкова Ольга Ефимовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
24.04.1892

Муж: Глинка Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Венчание произошло в Иоанно-предтеченской Рощенской церкви.
Рождение ребёнка
25.05.1893

Дочь: Молчанова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Глинка Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1895

Сын: Глинка Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Глинка Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1896

Сын: Глинка Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Глинка Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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