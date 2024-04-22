Якимов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Илья

Место рождения

Фофоново, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фофоново, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.05.1925

Сын: Якимов Николай Ильич

Мать ребёнка: не указана

Фофоново, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Варвара Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Петр Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Фофоново, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Иннокентий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизова Надежда Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизова Елезова Устинья (Устиния) Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Фофоново, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
Фофоново, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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