Якимов Илья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1925
Сын: Якимов Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якимов Петр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якимов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизова Елезова Устинья (Устиния) Ильинична
Смерть
Неизвестно