Вовченко (Валовая) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВовченко (Валовая) Елена

Вовченко (Валовая) Елена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Московая Евдокия

Отец ребёнка: Вовченко Иван

Рождение ребёнка
1929 или 1932

Сын: Вовченко Иван

Отец ребёнка: Вовченко Иван

Рождение ребёнка
1943

Сын: Вовченко Николай

Отец ребёнка: Вовченко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вовченко Иван

Смерть
2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close