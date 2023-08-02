Вовченко (Валовая) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Московая Евдокия
Отец ребёнка: Вовченко Иван
Рождение ребёнка
1929 или 1932
Сын: Вовченко Иван
Отец ребёнка: Вовченко Иван
Рождение ребёнка
1943
Сын: Вовченко Николай
Отец ребёнка: Вовченко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вовченко Иван
Смерть
2000