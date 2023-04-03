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Захарий Михеев
Захарий Михеев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1871
Дата смерти
04.05.1892
Пол
Мужской
Отец
Михей Михайлов
1845 г.р.
Мать
Наталья Казмина
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Михей Михайлов
Мать:
Наталья Казмина
Смерть
04.05.1892
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