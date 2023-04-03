Захарий Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарий Михеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

04.05.1892

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Михей Михайлов

Мать: Наталья Казмина

Смерть
04.05.1892
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