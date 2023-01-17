Ворошилов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорошилов Сергей

Ворошилов Сергей

avatar

Место рождения

Фрунзе (Киргизстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрунзе (Киргизстан)
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Кордонская Олеся Сергеевна

Мать ребёнка: Ворошилова Галина Анатольевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
30.12.1987

Дочь: Ворошилова Кристина Сергеевна

Мать ребёнка: Ворошилова Галина Анатольевна

Зарафшан (Узбекистан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворошилова Галина Анатольевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
1988
ГРЭ-10, пустыня Кызыл-Кум, Узбекистан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close