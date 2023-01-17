Ворошилов Сергей
Место рожденияФрунзе (Киргизстан)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Фрунзе (Киргизстан)
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Кордонская Олеся Сергеевна
Мать ребёнка: Ворошилова Галина Анатольевна
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
30.12.1987
Дочь: Ворошилова Кристина Сергеевна
Мать ребёнка: Ворошилова Галина Анатольевна
Зарафшан (Узбекистан)
Бракосочетание
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
1988
ГРЭ-10, пустыня Кызыл-Кум, Узбекистан