Сафронов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафронова) Елизавета

Мать ребёнка: Сафронова Полина

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Николай

Мать ребёнка: Сафронова Полина

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.08.1926

Дочь: Загревская (Сафронова) Клавдия

Мать ребёнка: Сафронова Полина

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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