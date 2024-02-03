Сафронов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафронова) Елизавета
Мать ребёнка: Сафронова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Николай
Мать ребёнка: Сафронова Полина
Рождение ребёнка
30.08.1926
Дочь: Загревская (Сафронова) Клавдия
Мать ребёнка: Сафронова Полина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно