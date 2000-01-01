Шелпакова (Тюникова) Ефросинья Сергеевна
Место рожденияРоссия, Псковская область, село Яковлево, Усвятинский р-н
Дата рождения1912
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Псковская область, село Яковлево, Усвятинский р-н
Рождение ребёнка
15.11.1934
Дочь: Веткина Антонина
Отец ребёнка: Шелпаков Иван Васильевич
Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Салкина Лидия
Отец ребёнка: Шелпаков Иван Васильевич
Россия, Санкт-Петербург
Смерть
1988
Россия, Псков
Похороны
Неизвестно
Россия, Псков