Шелпакова (Тюникова) Ефросинья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелпакова (Тюникова) Ефросинья Сергеевна

Шелпакова (Тюникова) Ефросинья Сергеевна

avatar

Место рождения

Россия, Псковская область, село Яковлево, Усвятинский р-н

Дата рождения

1912

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Псковская область, село Яковлево, Усвятинский р-н
Рождение ребёнка
15.11.1934

Дочь: Веткина Антонина

Отец ребёнка: Шелпаков Иван Васильевич

Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Салкина Лидия

Отец ребёнка: Шелпаков Иван Васильевич

Россия, Санкт-Петербург
Смерть
1988
Россия, Псков
Похороны
Неизвестно
Россия, Псков
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close