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Сердюк Никита Сергеевич
Сердюк Никита Сергеевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
13.06.2009
Пол
Мужской
Отец
Сердюк Сергей Иванович
1987 г.р.
Мать
Сердюк (Павлова) Оксана Константиновна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2009
Отец:
Сердюк Сергей Иванович
Мать:
Сердюк Оксана Константиновна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 2009
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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