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Сердюк Никита Сергеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2009

Отец: Сердюк Сергей Иванович

Мать: Сердюк Оксана Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 2009
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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