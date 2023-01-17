Суровцов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения27.05.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.05.1862 ст.
Родители: приходский священник Знаменской Слободской церкви Устюжского уезда Иоанн Иоаннов Суровцов и жена его Александра Александрова. Восприемники: приходский дьячок Василий Александров Упадышев и ж... Показать все
Образование
15.06.1884 ст.
Окончил полный курс наук в Вологодской Семинарии со званием студента.
Работа или профессия
С 03.09.1884 по 01.10.1885 ст.
На штатной должности псаломщика к Покровской Казанской церкви города Вологды.
Бракосочетание
1884
Жена: Суровцова София Ивановна
Образование
С ?.09.1885 по 23.07.1889 ст.
Обучался в Казанской Академии.
Рождение ребёнка
10.10.1885 ст.
Дочь: Суровцова Вера Александровна
Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна
Работа или профессия
08.11.1885 ст.
Во время академического обучения рукоположен к Академической Михаило-Архангельской церкви в сан диакона.
Работа или профессия
22.03.1887 ст.
Там же рукоположен в сан священника.
Рождение ребёнка
28.04.1887 ст.
Дочь: Суровцова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна
Работа или профессия
21.08.1889 ст.
По окончании полного курса Академии со степенью кандидата богословия поступил на должность священника Вологодской градской Ильинской церкви и учителя приготовительного класса Вологодского Духовного уч... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1890 ст.
Сын: Суровцов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1892 ст.
Дочь: Суровцова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна
Родители: Священник Александр Иванович Суровцов и законная жена его София Ивановна. Восприемник: Священника Спасовсеградской церкви Иоанна Озеркова жена Агния Михайлова.
Работа или профессия
01.05.1892 ст.
С должности учителя приготовительного класса перемещен на должность учителя русского языка в старших параллельных классах.
Рождение ребёнка
23.12.1893 ст.
Сын: Суровцов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна
Родители: Вологодской градской Ильинской церкви священник Александр Суровцов и жена его София Ивановна. Восприемники: Потомственный дворянин Леонид Гаврилович Беляев и вдова Губернского секретаря Клео... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1895 ст.
Сын: Суровцов Александр Александрович
Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна
Родители: Священник Александр Иванов Суровцов и жена его София Ивановна. Восприемник: кончивший курс Тотемской учительской семинарии Павел Иоаннов Озерков.
Рождение ребёнка
25.12.1897 ст.
Дочь: Суровцова Серафима Александровна
Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна
Родители: Священник сей церкви Александр Иванов Суровцов и жена его София Иванова. Восприемники: священническая дочь Вера Александрова Суровцова и священнический сын Иван Иванов Озерков.
Рождение ребёнка
07.12.1900 ст.
Сын: Суровцов Николай Александрович
Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна
Работа или профессия
14.02.1907 ст.
Определен на должность законоучителя старших (IV-VIII) классов Мариинской женской гимназии.
Работа или профессия
02.03.1907 ст.
Перемещен с должности священника Ильинской церкви на должность священника Гимназической церкви.
Работа или профессия
20.03.1907 ст.
Переведен преподавателем латыни в Вологодскую Семинарию, с каковой должности перемещен на должность преподавателя Священного Писания в той же Семинарии.
Работа или профессия
1911
Священник Вологодской женской гимназии.
Место жительства
1912
Вдов. Законоучитель Протоиерей.
Смерть
Неизвестно