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Суровцов Александр Иванович

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Место рождения

Березовая Слободка, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.05.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1862 ст.

Отец: Суровцов Иван Иванович

Мать: Суровцова Александра Александровна

Березовая Слободка, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Родители: приходский священник Знаменской Слободской церкви Устюжского уезда Иоанн Иоаннов Суровцов и жена его Александра Александрова. Восприемники: приходский дьячок Василий Александров Упадышев и ж... Показать все
Образование
15.06.1884 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс наук в Вологодской Семинарии со званием студента.
Работа или профессия
С 03.09.1884 по 01.10.1885 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На штатной должности псаломщика к Покровской Казанской церкви города Вологды.
Бракосочетание
1884

Жена: Суровцова София Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Образование
С ?.09.1885 по 23.07.1889 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Обучался в Казанской Академии.
Рождение ребёнка
10.10.1885 ст.

Дочь: Суровцова Вера Александровна

Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
08.11.1885 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Во время академического обучения рукоположен к Академической Михаило-Архангельской церкви в сан диакона.
Работа или профессия
22.03.1887 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Там же рукоположен в сан священника.
Рождение ребёнка
28.04.1887 ст.

Дочь: Суровцова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
21.08.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По окончании полного курса Академии со степенью кандидата богословия поступил на должность священника Вологодской градской Ильинской церкви и учителя приготовительного класса Вологодского Духовного уч... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1890 ст.

Сын: Суровцов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1892 ст.

Дочь: Суровцова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Священник Александр Иванович Суровцов и законная жена его София Ивановна. Восприемник: Священника Спасовсеградской церкви Иоанна Озеркова жена Агния Михайлова.
Работа или профессия
01.05.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
С должности учителя приготовительного класса перемещен на должность учителя русского языка в старших параллельных классах.
Рождение ребёнка
23.12.1893 ст.

Сын: Суровцов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Вологодской градской Ильинской церкви священник Александр Суровцов и жена его София Ивановна. Восприемники: Потомственный дворянин Леонид Гаврилович Беляев и вдова Губернского секретаря Клео... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1895 ст.

Сын: Суровцов Александр Александрович

Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Священник Александр Иванов Суровцов и жена его София Ивановна. Восприемник: кончивший курс Тотемской учительской семинарии Павел Иоаннов Озерков.
Рождение ребёнка
25.12.1897 ст.

Дочь: Суровцова Серафима Александровна

Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Священник сей церкви Александр Иванов Суровцов и жена его София Иванова. Восприемники: священническая дочь Вера Александрова Суровцова и священнический сын Иван Иванов Озерков.
Рождение ребёнка
07.12.1900 ст.

Сын: Суровцов Николай Александрович

Мать ребёнка: Суровцова София Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
14.02.1907 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен на должность законоучителя старших (IV-VIII) классов Мариинской женской гимназии.
Работа или профессия
02.03.1907 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещен с должности священника Ильинской церкви на должность священника Гимназической церкви.
Работа или профессия
20.03.1907 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведен преподавателем латыни в Вологодскую Семинарию, с каковой должности перемещен на должность преподавателя Священного Писания в той же Семинарии.
Работа или профессия
1911
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник Вологодской женской гимназии.
Место жительства
1912
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вдов. Законоучитель Протоиерей.
Смерть
Неизвестно
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