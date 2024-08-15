Гнидаш (Сущенкова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнидаш (Сущенкова) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1987

Отец: Сущенков Александр Петрович

Мать: Сущенкова (Мищенко) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.2011

Дочь: Гнидаш Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.2016

Дочь: Гнидаш Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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