Гнидаш (Сущенкова) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.2011
Дочь: Гнидаш Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.2016
Дочь: Гнидаш Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности