Курнаева Марья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1903 ст.
Дочь: Курнаева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Курнаев Андрей Константинович
Ф.230. Оп.11-10. Д. 2087 Л. 34об.
Рождение ребёнка
24.05.1907 ст.
Дочь: Курнаева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Курнаев Андрей Константинович
Ф.230 Оп.11 Д.2087 Л.155об.
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Курнаева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Курнаев Андрей Константинович
Место жительства
1912 ст.
Возраст - 39 лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л. 215
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курнаев Андрей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно