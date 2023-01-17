Курнаева Марья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнаева Марья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1903 ст.

Дочь: Курнаева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Курнаев Андрей Константинович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.230. Оп.11-10. Д. 2087 Л. 34об.
Рождение ребёнка
24.05.1907 ст.

Дочь: Курнаева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Курнаев Андрей Константинович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.230 Оп.11 Д.2087 Л.155об.
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Курнаева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Курнаев Андрей Константинович

Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 39 лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л. 215
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курнаев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Курнаев Андрей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курнаев Андрей Константинович

Смерть
Неизвестно
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