Лоншаков Олег Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.2009
Дочь: Лоншакова Полина Олеговна
Мать ребёнка: Сырых Марина Владимировна
Рождение ребёнка
26.05.2016
Дочь: Лоншакова Алина Олеговна
Мать ребёнка: Сырых Марина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно