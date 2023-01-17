Лоншаков Олег Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоншаков Олег Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.2009

Дочь: Лоншакова Полина Олеговна

Мать ребёнка: Сырых Марина Владимировна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.05.2016

Дочь: Лоншакова Алина Олеговна

Мать ребёнка: Сырых Марина Владимировна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырых Марина Владимировна

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