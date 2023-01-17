Моисеева (Иванова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Иванова) Александра Григорьевна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

14.07.1912

Дата смерти

12.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1912

Отец: Иванов Григорий Прохорович

Мать: Иванова Феодора Стефановна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
23.03.1937

Дочь: Филлипова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Колмаков Степан Андронович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.08.1940

Дочь: Ямщикова Галина Никитична

Отец ребёнка: Моисеев Никита Парфенович

Пеганово, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.10.1946

Сын: Моисеев Михаил Никитич

Отец ребёнка: Моисеев Никита Парфенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Никита Парфенович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
12.03.1987
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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