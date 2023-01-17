Моисеева (Иванова) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1912
Дата смерти12.03.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1912
Рождение ребёнка
23.03.1937
Дочь: Филлипова Валентина Степановна
Отец ребёнка: Колмаков Степан Андронович
Рождение ребёнка
12.08.1940
Дочь: Ямщикова Галина Никитична
Отец ребёнка: Моисеев Никита Парфенович
Пеганово, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.10.1946
Отец ребёнка: Моисеев Никита Парфенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1987
Ангарск, Ангарское, Иркутская область