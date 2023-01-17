Чубанова Феодосия Андриановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1932 по 1938
ЛГУ имени Жданова, факультет астро-геодезистов
Вступление в партию
Около 1941
Рождение ребёнка
04.10.1944
Сын: Чубанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Гебель Иван Александрович
Смерть
Неизвестно