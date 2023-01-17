Чубанова Феодосия Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубанова Феодосия Андриановна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Образование
С 1932 по 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЛГУ имени Жданова, факультет астро-геодезистов
Вступление в партию
Около 1941
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.10.1944

Сын: Чубанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Гебель Иван Александрович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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