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Кольцов Степан (Стефан) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кольцова) Анна Степановна (Стефановна)

Мать ребёнка: Кольцова Акилина Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольцова Акилина Анисимовна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кольцов Петр Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: Кольцова Акилина Анисимовна

Запольная, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
20.08.1839

Сын: Кольцов Иоанн Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: Кольцова Акилина Анисимовна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кольцов Василий Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: Кольцова Акилина Анисимовна

Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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