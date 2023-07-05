Кольцов Степан (Стефан) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кольцова) Анна Степановна (Стефановна)
Мать ребёнка: Кольцова Акилина Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кольцов Петр Степанович (Стефанович)
Мать ребёнка: Кольцова Акилина Анисимовна
Запольная, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
20.08.1839
Сын: Кольцов Иоанн Степанович (Стефанович)
Мать ребёнка: Кольцова Акилина Анисимовна
Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кольцов Василий Степанович (Стефанович)
Мать ребёнка: Кольцова Акилина Анисимовна
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно