Калюжный Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Калюжная Мария
Рождение ребёнка
21.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калюжная Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калюжная Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984