Калюжный Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжный Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Калюжная Мария

Рождение ребёнка
21.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калюжная Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калюжная Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калюжная Любовь Николаевна

Смерть
1984
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