Бабайлов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабайлов Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабайлов Иван Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасаншина Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Бабайлова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабайлов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Бабайлова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабайлов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Бабайлова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабайлова Зинаида

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