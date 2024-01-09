Бабайлов Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабайлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасаншина Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Бабайлова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабайлова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабайлова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабайлова Зинаида