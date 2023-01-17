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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Егор Степанов

Отец ребёнка: Степан Степанович

Алферицино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Никита Ефимович

Отец ребёнка: Ефим

Алферицино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Павел Степанов

Отец ребёнка: Степан Степанович

Алферицино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Степанович

Смерть
Неизвестно
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