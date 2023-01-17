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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Егор Степанов
Отец ребёнка: Степан Степанович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Никита Ефимович
Отец ребёнка: Ефим
Рождение ребёнка
1802
Сын: Павел Степанов
Отец ребёнка: Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Степанович
Смерть
Неизвестно